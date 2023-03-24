Сформирован гуманитарный груз для детей Украины

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта в помощь детям украинского народа был направлен гуманитарный груз из лекарственных и медицинских средств, текстильных изделий и различной продовольственной продукции, предоставленный от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухаммедова.

Соответствующее поручение о формировании груза было дано главой государства Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, Министерству текстильной промышленности и Союзу промышленников и предпринимателей 13 марта текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"