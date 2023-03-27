Новый посол Аргентины приступил к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики (с резиденцией в Москве) Эдуардо Антонио Зуайн, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, провел встречи с заместителем главы ведомства внешней политики Туркменистана Вепой Хаджиевым и председателем Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных переговоров посол передал свои верительные грамоты и был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта и здравоохранения.

С июня 2018 года послом Аргентины в Туркменистане (с резиденцией в Москве) работал Рикардо Эрнесто Лагорио.

ИП "ТУРКМЕНинформ"