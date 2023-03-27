В Ашхабад прибыла миссия наблюдателей СНГ

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыла с визитом миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств на предстоящих 26 марта в Туркменистане выборах депутатов Меджлиса Туркменистана и членов местных представительных органов власти во главе с Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

23 марта глава СНГ провел встречу с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, а 24 марта был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетил МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"