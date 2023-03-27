Хлопкоробы Туркменистана приступили к новому сельскохозяйственному сезону

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта хлопкоробы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велая­тов страны начали новый сельскохозяйственный сезон.

По сложившейся традиции, сев хлопчатника земледельцы северного велаята, Дашогузского, присоединятся к ним на неделю позже.

В этом году под посевы хлопчатника отведено 580 тысяч гектаров сельхозугодий, на которых будут высажены такие сорта, как «Ýolöten-7», «Ýolöten-39», «Jeýhun», «S-2606», «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», «149-F».

ИП "ТУРКМЕНинформ"