Хлопкоробы Туркменистана приступили к новому сельскохозяйственному сезону

Хлопкоробы Туркменистана приступили к новому сельскохозяйственному сезону26.03.2023 12:16
АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта хлопкоробы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов страны начали новый сельскохозяйственный сезон.
По сложившейся традиции, сев хлопчатника земледельцы северного велаята, Дашогузского, присоединятся к ним на неделю позже.
В этом году под посевы хлопчатника отведено 580 тысяч гектаров сельхозугодий, на которых будут высажены такие сорта, как «Ýolöten-7», «Ýolöten-39», «Jeýhun», «S-2606», «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», «149-F».
ИП "ТУРКМЕНинформ"