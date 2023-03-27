В Туркменистане проведены очередные выборы

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта в Туркменистане были проведены выборы выборы депутатов Меджлиса, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты и Генгешей.

Для проведения голосования в стране было организовано 2602 избирательных участка, из них в Ашхабаде 312, в Ахалском велаяте – 365, в Балканском – 272, в Дашогузском – 536, в Лебапском – 567 и в Марыйском – 550. Кроме того, было открыто 42 избирательных участка при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.

Было зарегистрировано 515 кандидатур в члены велаятских и 2001 – в члены этрапских и городских халк маслахаты, 12098 – в члены Генгешей и 258 претендентов на место депутата Меджлиса, выдвижение которых было инициировано политическими партиями и группами граждан.

Для участия в голосовании по выборам депутатов Меджлиса было зарегистрировано 3 миллиона 496 тысяч 304 избирателя.

Всего участковыми избиркомами было зарегистрировано: по выборам членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты – 3 миллиона 483 тысячи 397 избирателей; по выборам членов Генгешей – 2 миллиона 566 тысяч 82 избирателя.

По состоянию на 19 часов 26 марта в выборах депутатов Меджлиса приняли участие 91,12 процента, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты – 91,10 процента, а членов Генгешей – 91,20 процента избирателей.

В голосовании также приняли участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухаммедов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"