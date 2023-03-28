Глава Туркменистана провел встречу с руководителем ОАО "РЖД"

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития туркмено-российского сотрудничества в сфере транспорта и связи, учас­тия российских компаний в проектах по модернизации и электрификации железных дорог и сопутствующей инфраструктуры Туркменистана, цифровизации производственных процессов, а также развития взаимодействия в области подготовки и переподготовки кадров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"