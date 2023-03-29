Глава Туркменистана аккредитовал посла Израиля

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль Исмаилом Халди.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства и АПК, рационального использования водных ресурсов и опреснения, туризма и других.

До Исмаила Халди, с мая 2022 года послом Израиля в Туркменистане являлась Бет-Иден Кайт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"