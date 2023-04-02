Ашхабад посетил глава МИД Узбекистана

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта в Туркменистан прибыла с визитом делегация Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Бахтиёром Саидовым.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошли туркмено-узбекские межмидовские политконсультации.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"