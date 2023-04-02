Глава Туркменистана произвел новые назначения среди дипломатического корпуса

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов подписал указы о новых назначениях в составе дипломатического корпуса страны.

В частности, Чрезвычайный и Полномочный Пос­ол Туркменистана в Малайзии Мухамметныяз Машалов (работающий в Куала-Лумпуре с июля 2018 года) будет одновременно являться Чрезвычайным и Полномочным Пос­лом Туркменистана в Королевстве Камбоджа (с резиденцией в Куала-Лумпуре).

Также Чрезвычайный и Полномочный Пос­ол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев будет совмещать данный пост (на который он заступил в начале текущего года) с должностью Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Сингапур (с резиденцией в Сеуле).

ИП "ТУРКМЕНинформ"