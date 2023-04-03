В Южной Корее провели Дни культуры Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29-31 марта в Республике Корея проходили Дни культуры Туркменистана, для участия в которых Южную Корею посетила делегация Туркменистана в составе представителей министерства культуры и отраслевых ведомств, мастеров искусств, ученых, преподавателей вузов и журналистов.

Церемония открытия Дней туркменской культуры проходила в Сеуле в Торгово-промышленной палате, где также была организована конференция, приуроченная к 300-летнему юбилею великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, и развернута выставка произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана.

В ходе международной конференции были освещены вопросы развития сотрудничества двух стран в культурно-гуманитарной сфере, прозвучали доклады дипломатов, ученых, деятелей культуры о значении поэтического и философского наследия великого поэта в развитии мировой классической литературы.

После конфренции состоялся совместный концерт туркменских и корейских деятелей искусства.

30 марта Дни культуры Туркменистана в Корее продолжились в университете иностранных языков Ханкук в Сеуле. В программу мероприятия были включены выступления туркменских деятелей искусства, показ туркменского фильма на корейском языке под названием «Ат-мырат», посвященный ахалтекинским скакунам, выставка, где были представлены портреты и книги великого туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Фраги, а также произведения декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана.

31 марта в городе Ыйджонгбу в университете Шинхан состоялась официальная церемония закрытия Дней культуры, где с речью выступили Посол Туркменистана в Корее Бегенч Дурдыев и ректор университета Шинхан Канг Сонг Джонг, а также состоялись совместный концерт народных и заслуженных артистов Туркменистана и Кореи и показ художественного фильма «Истярин», рассказывающий о жизненном и творческом пути великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"