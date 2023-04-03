Поздравления руководству ОАЭ

АШХАБАД, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания шейхам Объединенных Арабских Эмиратов Мансуру бин Зайед Аль Нахайяну и Халеду бин Мохаммеду бин Зайед Аль Нахайяну.

В посланиях содержались поздравления шейху Мансуру бин Зайед Аль Нахайяну в связи с его назначением на должность вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, а шейху Халеду бин Мохаммеду бин Зайед Аль Нахайяну - по случаю его назначения в качестве Наследного принца Абу-Даби, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"