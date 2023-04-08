Глава Народного собрания посетил город Аркадаг

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 апреля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку в строящийся новый административный центра Ахалского велаята, город Аркадаг.

В ходе поездки глава Народного собрания провел совещание с участием профильных руководителей, на котором были рассмотрены организационные вопросы деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухаммедова. В ходе совещания была озвучена информация, что фонд направил груз, предназначенный для пострадавших от землетрясения в Турции детей, а также детям Украины.

Далее состоялось обсуждение вопросов организации жизни нового города, жилищного обес­печения населения, строительства объектов инфраструктуры, экономического и социального назначения, экологического состояния города, создания футбольной команды города Аркадаг.

Также в рамках визита Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Международную академию коневодства имени Аба Аннаева города Аркадаг и Научно-производственный центр коневодства, осмотрел здание Государственного конного цирка имени Гёроглы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"