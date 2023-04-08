Глава государства провел ряд кадровых перестановок

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о кадровых перестановках в составе руководящего аппарата страны и судебной системы.

В частности, Атаджан Мылкыев был назначен хякимом этрапа Горджав города Аркадаг.

На пост главного редактора газеты «Arkadag» глава государства назначил Гуванча Мамиева, а Пальван Какабаев стал директором телеканала «Arkadag» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

В системе прокуратуры были произведены следующие изменения:

младший советник юстиции Алланазар Ныязлыев был освобожден от должности прокурора Марыйского велаята, он был переведен на должность заместителя Генерального прокурора Туркменистана,

советник юстиции Гурбангулыев Бегенч Язмухаммедович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана, начальником Главного управления с освобождением от должности прокурора Дарган­атинского этрапа Лебапского велаята,

младший советник юстиции Аннасахатов Аширгелди Байрамсахатович назначен прокурором Дарганатинского этрапа Лебапского велаята,

советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Туркменистана в связи с истечением срока полномочий,

старший советник юстиции Бегмырадов Бегмырат Меретдурдыевич освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Туркменистана, начальника Главного управления,

советник юстиции Алимов Максат Гурбанмырадович освобожден от должности заместителя прокурора Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий.

Среди судейского корпуса глава государства распорядился произвести следующие кадровые изменения:

назначить Егенмаммедову Гызылгуль Байрамдурдыевну судьей Верховного суда Туркменистана, ввести ее в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи Ашхабадского городского суда,

назначить Назарова Аразгылыча председателем Арбитражного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Дашогузского велаятского суда,

назначить Нурыева Хаджымаммета Нурлыевича председателем Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,

назначить Ачылова Джумамырата Чарыевича заместителем председателя Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,

назначить Мырадова Максатмырата Аннагулыевича председателем Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад, освободив его от должности судьи Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята,

назначить Бердиеву Бахар Гелдимырадовну судьей Копетдагского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,

назначить Салакову Гульшат Аннагурбановну судьей Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,

назначить Реджепова Ыззата Чарыевича судьей Шаватского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

назначить Аннаева Сайлава Аймухаммедовича судьей Болдумсазского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

назначить Овезмырадова Сердара Нургелдиевича судьей Куняургенчского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

назначить Гекджаева Амана Лейлиевича председателем Марыйского велаятского суда, освободив его от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана,

назначить Атаджанова Рустама Хамраевича председателем Марыйского городского суда Марыйского велаята,

назначить Амангелдиева Ашырмырата Амангелдиевича судьей Векилбазарского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

назначить Байрамова Гелдимурата Маметмуратовича судьей Байрамалийского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

назначить Гараева Мырата Шамухаммедовича судьей Кизыларватского этрапского суда Балканского велаята, освободив его от должности судьи по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята,

назначить Бердиеву Чемен Халмухаммедовну судьей Дяневского этрапского суда Лебапского велаята, освободив ее от должности судьи Саятского этрапского суда Лебапского велаята,

назначить Аманова Амана Джумамухаммет оглы судьей Туркменабатского городского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

назначить Атабаеву Язгуль Оразмырадовну судьей по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,

назначить Бозакова Аймырата ­Атаевича судьей по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

в связи с истечением срока полномочий освободить Алтыбаева Мырата Хусейинкулыевича от должности судьи по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабад,

в связи с истечением срока полномочий освободить Бабаева Агамырата Тагандурдыевича от должности судьи суда города Туркменбаши Балканского велаята,

в связи с истечением срока полномочий освободить Ачылова Багтыяра Халбаевича от должности судьи Дарганатинского этрапского суда Лебапского велаята,

в связи с истечением срока полномочий освободить Раззакову Рахатджан Рейимовну от должности судьи Халачского этрапского суда Лебапского велаята,

в связи с истечением срока полномочий освободить Нобатову Мяхри Пенджиевну от должности судьи Керкинского этрапского суда Лебапского велаята,

в связи с истечением срока полномочий освободить Кадырову Бахаргуль Рахметкулыевну от должности судьи Дяневского этрапского суда Лебапского велаята,

освободить Атаева Бяшима от должности судьи Арбитражного суда Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"