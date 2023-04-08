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Глава государства провел ряд кадровых перестановок
04.04.2023 11:06

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал ряд указов о кадровых перестановках в составе руководящего аппарата страны и судебной системы.

В частности, Атаджан Мылкыев был назначен хякимом этрапа Горджав города Аркадаг.

На пост главного редактора газеты «Arkadag» глава государства назначил Гуванча Мамиева, а Пальван Какабаев стал директором телеканала «Arkadag» Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

В системе прокуратуры были произведены следующие изменения:

  • младший советник юстиции Алланазар Ныязлыев был освобожден от должности прокурора Марыйского велаята, он был переведен на должность заместителя Генерального прокурора Туркменистана,
  • советник юстиции Гурбангулыев Бегенч Язмухаммедович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана, начальником Главного управления с освобождением от должности прокурора Дарган­атинского этрапа Лебапского велаята,
  • младший советник юстиции Аннасахатов Аширгелди Байрамсахатович назначен прокурором Дарганатинского этрапа Лебапского велаята,
  • советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Туркменистана в связи с истечением срока полномочий,
  • старший советник юстиции Бегмырадов Бегмырат Меретдурдыевич освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Туркменистана, начальника Главного управления,
  • советник юстиции Алимов Максат Гурбанмырадович освобожден от должности заместителя прокурора Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий.

Среди судейского корпуса глава государства распорядился произвести следующие кадровые изменения:

  • назначить Егенмаммедову Гызылгуль Байрамдурдыевну судьей Верховного суда Туркменистана, ввести ее в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи Ашхабадского городского суда,
  • назначить Назарова Аразгылыча председателем Арбитражного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Дашогузского велаятского суда,
  • назначить Нурыева Хаджымаммета Нурлыевича председателем Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,
  • назначить Ачылова Джумамырата Чарыевича заместителем председателя Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,
  • назначить Мырадова Максатмырата Аннагулыевича председателем Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад, освободив его от должности судьи Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята,
  • назначить Бердиеву Бахар Гелдимырадовну судьей Копетдагского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,
  • назначить Салакову Гульшат Аннагурбановну судьей Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,
  • назначить Реджепова Ыззата Чарыевича судьей Шаватского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
  • назначить Аннаева Сайлава Аймухаммедовича судьей Болдумсазского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
  • назначить Овезмырадова Сердара Нургелдиевича судьей Куняургенчского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
  • назначить Гекджаева Амана Лейлиевича председателем Марыйского велаятского суда, освободив его от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана,
  • назначить Атаджанова Рустама Хамраевича председателем Марыйского городского суда Марыйского велаята,
  • назначить Амангелдиева Ашырмырата Амангелдиевича судьей Векилбазарского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
  • назначить Байрамова Гелдимурата Маметмуратовича судьей Байрамалийского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
  • назначить Гараева Мырата Шамухаммедовича судьей Кизыларватского этрапского суда Балканского велаята, освободив его от должности судьи по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята,
  • назначить Бердиеву Чемен Халмухаммедовну судьей Дяневского этрапского суда Лебапского велаята, освободив ее от должности судьи Саятского этрапского суда Лебапского велаята,
  • назначить Аманова Амана Джумамухаммет оглы судьей Туркменабатского городского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
  • назначить Атабаеву Язгуль Оразмырадовну судьей по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,
  • назначить Бозакова Аймырата ­Атаевича судьей по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
  • в связи с истечением срока полномочий освободить Алтыбаева Мырата Хусейинкулыевича от должности судьи по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабад,
  • в связи с истечением срока полномочий освободить Бабаева Агамырата Тагандурдыевича от должности судьи суда города Туркменбаши Балканского велаята,
  • в связи с истечением срока полномочий освободить Ачылова Багтыяра Халбаевича от должности судьи Дарганатинского этрапского суда Лебапского велаята,
  • в связи с истечением срока полномочий освободить Раззакову Рахатджан Рейимовну от должности судьи Халачского этрапского суда Лебапского велаята,
  • в связи с истечением срока полномочий освободить Нобатову Мяхри Пенджиевну от должности судьи Керкинского этрапского суда Лебапского велаята,
  • в связи с истечением срока полномочий освободить Кадырову Бахаргуль Рахметкулыевну от должности судьи Дяневского этрапского суда Лебапского велаята,
  • освободить Атаева Бяшима от должности судьи Арбитражного суда Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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