Ашхабад посетила делегация Турции

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации председателем Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифатом Хисарджыклыоглу.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, экологии, ТЭК и энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского и водного хозяйства, пищевой и текстильной промышленности, высоких технологий, медицины и фармацевтики, науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"