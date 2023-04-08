Глава государства провел встречи с представителями деловых кругов США

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с представителями бизнес-кругов Соединенных Штатов Америки - исполнительным директором Туркмено-американского делового совета Эриком Стюартом, вице-президентом по продажам газотурбинного оборудования по региону Европа, Ближний Восток и Африка компании «General Electric Gas Power» Брисом Разаном, президентом по развитию стратегического парт­нерства в Центральной Азии компании «John Deere» Чабом Лейко, вице-президентом компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом, основателем и главным исполнительным директором компании «Smartmatic» Антонио Мугиком, председателем правления компании «Westport Trading Europe Limited» Николаем Юрченко и вице-президентом по операционной деятельности компании «UGT Renewables» Дюком Гимом.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, нефтегазового сектора, электроэнергетики, возобновляемой энергетики, транспорта и связи, агропромышленного комплекса, текстильной индустрии, высоких технологий, спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"