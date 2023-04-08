Туркменистан посетил глава Татарстана

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля Туркменистан с рабочим визитом посетил Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

В рамках пребывания в Ашхабаде глава Татарстана был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе встреч было проведено обсуждение ключевых вопросов развития сотрудничества Туркменистана и Татарстана в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, науки, техники, образования, подготовки профессиональных кадров, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"