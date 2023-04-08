В Туркменистан прибыли участники мотопробега «Каспий – море дружбы»

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля участники мотопробега «Каспий – море дружбы» во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным пересекли границу Туркменистана и Казахстана в районе города Гарабогаз.

Колонна посетила Национальную туристическую зону «Аваза», после чего прибыла в Ашхабад. В столице делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Мотопробег «Каспий – море дружбы» стартовал из Астрахани 1 апреля. Первой точкой маршрута стал казахстанский город Атырау. По плану за 11 дней мотоциклисты преодолеют 5 тысяч километров по территориям 5 прикаспийских государств.

Из Ашхабада участники мотопробега направятся в Исламскую Республику Иран и Азербайджан, далее продолжат путь в дагестанский город Каспийск, откуда начнётся путь к финишу, который состоится 11 апреля в Астрахани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"