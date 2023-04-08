Глава государства поздравил граждан

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Всемирного дня здоровья.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю вас с Всемирным днем здоровья! Убежден, что проводимые в году под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» мероприятия в честь этого замечательного международного праздника приумножат нашу гордость за родную Отчизну, здоровую и счастливую жизнь, грандиозные достижения нашего суверенного государства!



Всемирный день здоровья занимает особое место в национальном календаре как знаменательная дата, утверждающая торжество идеалов дружбы и мира, спорта и гуманизма, единство и сплоченность общества. Именно поэтому мы вместе со всем мировым сообществом с огромным воодушевлением отмечаем в нынешние теплые весенние дни этот международный праздник. В ознаменование Всемирного дня здоровья мы проводим массовые физкультурно-спортивные и культурные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, что приумножает международный авторитет Туркменистана как страны здоровья и воодушевленности.



Мой родной народ!



Социально-экономический потенциал нашего суверенного государства, его культурное развитие основываются на счастье и благополучии народа, физическом и духовном здоровье нации и напрямую зависят от этого. Стремясь достичь поставленных высоких целей и руководствуясь гуманным девизом «Государство – для человека!» и «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы проводим масштабные преобразования во всех отраслях национальной экономики, реформируем сферы науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма.



Развивая предпринимательство, обеспечивая достойные социально-бытовые условия жизни народа, создавая прекрасные поселки, современные промышленные комплексы, планомерно укрепляем позиции нашего государства в мире. Особое значение придаем развитию массовой физкультуры и спорта, олимпийского движения, успешно реализуем соответствующие национальные программы, проводим комплексные преобразования, достойно продолжая такие исконные традиции нашего народа, как воспитание физически крепкого и духовно богатого поколения.



За короткий срок у нас возведены отвечающие международным требованиям крупные спортивные, конноспортивные комплексы, стадионы, спортшколы, Олимпийский городок, сформирована современная профильная инфраструктура. В столице нашей страны – Ашхабаде, в велаятских центрах построены медицинские центры, специализированные клиники, санатории, оснащенные инновационными технологиями. На этой базе достигнуты большие успехи в формировании передовой спортивно-оздоровительной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам.



Будучи членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, наше государство вносит достойный вклад и в развитие международного олимпийского движения. Реализуя во имя мира и дружбы свой спортивный потенциал, Туркменистан систематически укрепляет и наращивает сотрудничество с международным сообществом.



V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, международное авторалли «Амуль–Хазар 2018», а также Чемпионат мира по тяжелой атлетике продемонстрировали миру огромный спортивный потенциал нашей Отчизны, уверенно следующей к новым высоким рубежам развития, по пути мира, созидания и прогресса.



В рамках начатой Героем-Аркадагом комплексной долгосрочной стратегической государственной политики, по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла историческую Резолюцию об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда. А 15 марта 2022 года, девиз которого «Эпоха народа с ­Аркадагом», на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была единогласно принята Резолюция «Интеграция массового велосипедного движения в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития», что преисполнило чувством радости и гордости сердца туркменистанцев, особенно молодежи.



Все эти достижения, безусловно, являются позитивным результатом миролюбивой, нейтральной, добрососедской политики во имя всеобщего мира, благополучия и процветания, успешно проводимой нашим независимым государством, выступающим за консолидацию усилий по укреплению мира и единства на планете.



Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!



Еще раз искренне поздравляю вас с Всемирным днем здоровья!



И пусть этот прекрасный международный праздник овеет славой независимый нейтральный Туркменистан – страну здоровья и воодушевленности и приумножит радужные краски счастливой жизни нашего мужественного народа!



Желаю вам доброго здоровья, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны."

ИП "ТУРКМЕНинформ"