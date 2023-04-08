Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителями международных структур

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречи с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры Султанбаем Раевым, Генеральным секретарем Организации Тюркских Государств Кубанычбеком Омуралиевым и заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН Ольгой Алгаеровой.

Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества Туркменистана с данными организациями, хода подготовки к предстоящим совместным мероприятиям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"