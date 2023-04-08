Глава Туркменистана принял участие в первом заседании Меджлиса Туркменистана нового созыва

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в работе первого заседания Меджлиса Туркменистана нового созыва.

В ходе мероприятия глава государства выступил с речью, в которой поздравил парламентариев с началом работы, а также был избран новый руководящий состав национального парламента и определены приоритетные задачи по дальнейшей работе депутатов.

В соответствии со статьей 80 Конституции Туркменистана и по результатам тайного голосования председателем Меджлиса Туркменистана была избрана Дуньягозель Гулманова, заместителем председателя Меджлиса Туркменистана был избран Гахрыман Розыев.

Также было принято постановление о создании Комитетов парламента и избраны их руководители.

ИП "ТУРКМЕНинформ"