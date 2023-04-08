Проведены переговоры глав Туркменистана и Ирана

АШХАБАД, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

В ходе переговоров главы двух государств обсудили актуальные вопросы туркмено-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"