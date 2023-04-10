Семья главы государства принимает соболезнования

АШХАБАД, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов получают послания от глав зарубежных государств и правительств с выражением соболезнований по случаю кончины бабушки главы государства, матери главы Народного собрания Огулабат эдже.

Соболезнования выразили Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель Эмирата Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-премьер, министр по делам Аппарата Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мансур бин Зайед Аль Нахайян, раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, государственный советник Республики Татарстан Российской Федерации Минтимер Шаймиев, первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"