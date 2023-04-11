Новый посол Туркменистана аккредитован в Молдове

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Тойлы Атаев вручил свои верительные грамоты Президенту Республики Молдова Майе Санду.

Тойлы Атаев будет совмещать данный пост с должностью Посла Туркменистана в Украине (с резиденцией в Киеве). Решение о его назначении на должность главы дипмиссии Туркменистана в Молдове было принято главой государства Сердаром Бердымухамедовым в июле минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"