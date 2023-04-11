В Ашхабад прибыл новый посол Бельгии

АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан для вступления в должность прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия (с резиденцией в Баку) Мишель Питерманс.

10 апреля он посетил МИД Туркменистана, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, а также вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития туркмено-бельгийского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах возобновляемой энергетики и портовой деятельности.

До Мишеля Питерманса Послом Бельгии в Туркменистане являлся Берт Шуфс.

ИП "ТУРКМЕНинформ"