В Ашхабад прибыл новый посол Бельгии

В Ашхабад прибыл новый посол Бельгии11.04.2023 11:44
АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан для вступления в должность прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия (с резиденцией в Баку) Мишель Питерманс.
10 апреля он посетил МИД Туркменистана, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, а также вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.
В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития туркмено-бельгийского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах возобновляемой энергетики и портовой деятельности.
До Мишеля Питерманса Послом Бельгии в Туркменистане являлся Берт Шуфс.
ИП "ТУРКМЕНинформ"