Президент Туркменистана поздравил Олега Кононенко с Днём космонавтики

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Герою Туркменистана и Российской Федерации, инструктору-космонавту-испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олегу Кононенко сердечные поздравления по случаю профессионального праздника – Дня космонавтики.



«Изучение и освоение космического пространства является неотъемлемой составляющей современной науки и открывает новые перспективы развития для всего человечества. Своим многолетним трудом Вы вносите большой вклад в это благородное дело», – отметил в своём послании глава государства.



Пользуясь случаем, Президент Туркменистана выразил Олегу Кононенко пожелания крепкого здоровья, благополучия и высоких достижений в ответственной деятельности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"