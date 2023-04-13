Глава МИД Туркменистана отправился в Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отбыл с рабочим визитом в Узбекистан.

Целью поездки является участие в предстоящей в Самарканде четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана.

На повестку дня встречи вынесено обсуждение дальнейших шагов региональных партнеров по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.

ИП "ТУРКМЕНинформ"