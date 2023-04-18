Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече ЦА5+1

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 апреля в Самарканде была проведена 6-я встреча в формате "Центральная Азия+Россия", в которой приняли участие министры иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Казахстана Мурат Нуртлеу, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сирожиддин Мухриддин, Туркменистана Рашид Мередов, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов.



На повестку дня встречи было вынесено обсуждение перспектив развития шестистороннего сотрудничества в рамках договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Россия – Центральная Азия (14 октября 2022 года, Астана, Республика Казахстан), углубления взаимодействии в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и миграционной сферах, а также в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Отдельно рассмотрены актуальные региональные и международные вопросы. Внимание, в частности, фокусировалось на сложной обстановке в Афганистане и ее влиянии на соседние государства.



Участники встречи договорились активно продолжить работу в шестистороннем министерском формате на регулярной основе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"