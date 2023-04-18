В Туркменистан прибыла парламентская делегация Южной Кореи

АШХАБАД, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан прибыла с рабочим визитом делегация Республики Корея во главе с председателем Межпарламенской группы дружбы Республики Корея и Туркменистана Национальной ассамблеи РК Ли Дал Гоном.

17 апреля делегация была принята Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, посетила МИД, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Бердиниязом Мятиевым, а также Меджлис Туркменистана, где была принята Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран по линии парламента, обеспечения безопасности, политики, экономики и торговли, бизнеса, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, науки и техники, образования, медицины, спорта, туризма, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"