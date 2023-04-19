Глава МИД Туркменистана посетил Швейцарию

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля делегация МИД Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашилом Мередовым отправилась с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию.

Целью поездки явилось участие в проходящих в Женеве ряде крупных международных мероприятий и проведение встреч в международных организациях.

В частности, делегация приняла участие в министерской встрече для стран-участниц Специальной Программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), на котором была поддержана инициатива Туркменистана по созданию Многопартнерского транспортного фонда СПЕКА.

Также глава МИД Туркменистана провел встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой, заместителем Генерального секретаря, исполнительным секретарем Европейской Экономической Комиссии ООН Ольгой Алгаеровой, генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"