Туркменистан и США обсудили вопросы обеспечения безопасности

АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел телефонный разговора с помощником Государственного секретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития межгосударственного сотрудничества в области безопасности в рамках различных международных и региональных организаций, подчеркнули необходимость эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, а также обсудили средства по укреплению мер доверия по контролю над вооружениями и выполнению международных обязательств в данной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"