Министры экономики и торговли региона провели совещание

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля в режиме видеоконференции было проведено 1-е Совещание министров экономики и торговли «Китай – Центральная Азия».

Туркменистан на встрече представлял министр торговли и внешнеэкономических связей Бегенч Гочмоллаев, Кыргызстан - министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, КНР - министр коммерции Ван Вэньтао, Казахстан - заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, Таджикистан - министр экономического развития и торговли Завки Завкизода, Узбекистан - министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.

Совещание министров экономики и торговли «Китай – Центральная Азия» было организовано по инициативе китайской стороны и будет проходить на постоянной основе в целях систематического подведения итогов торгово-экономического сотрудничества, планирования путей развития и содействия экономическому развитию 6 стран.



В ходе встречи стороны обозначили основные пути развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере либерализации и упрощения торговых процедур, привлечения инвестиций, расширения многосторонней торговой системы, увеличения объёмов взаимных поставок продукции, внедрения цифровой экономики, развития транспортной инфраструктуры, укрепления регионального сотрудничества, и одобрили проекты документов по укреплению экономических связей в формате «Китай-Центральная Азия», которые планируются подписать в рамках первого Саммита «Китай+ЦА» (состоится в мае текущего года в Сиане).

Также были обсуждены перспективы активизации взаимодействия в рамках расширения цифровой торговли. Предложена инициатива по разработке «Программы развития экономики и торговли в эпоху цифровизации», которая будет включать создание совместной платформы «Интеллектуального Шелкового пути» на базе IT-парков стран региона.

По итогам совещания стороны единогласно подтвердили намерение продолжить взаимодействие, направленное на создание благоприятной среды для участников экономической деятельности стран Центральной Азии и Китая и на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР в сфере промышленности, инвестиций, экономики и торговли.

ИП "ТУРКМЕНинформ"