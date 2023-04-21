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Поздравление главы государства
21.04.2023 10:41

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Ораза байрамы.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, проповедующим духовно-нравственные идеалы и призывающим к единству всё человечество! Твёрдо уверен, что яркие мероприятия в ознаменование этого древнего и светлого праздника одарят радостью и вдохновением туркменский народ, приумножат нашу любовь к Родине и гордость за её величие и славу!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы торжественно и в соответствии с духом времени отмечаем национальные праздники, в которых сконцентрированы исконные традиции и ценности нашего народа. В их числе – древний Ораза байрамы, олицетворяющий щедрость и добрую волю. Туркмены – народ, верующий во Всевышнего и в Его единство, для которого любовь к родной земле, дружба, человеколюбие, доброжелательность, добросовестность, чистота имеют сакральное значение, и поэтому мы неизбывно чтим священный месяц Ораза и благословенную Ночь – Gadyr gijesi. В нынешнем году, проходящем под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», как и прежде, соблюдались посты, читались молитвы, совместно проводились трапезы-разговения и раздавались подношения в память о тех, кого уже нет.

Преисполненные национальным колоритом торжества по случаю Ораза байрамы, олицетворяющего непреходящую связь времён и поколений, воодушевляют нас на созидание и грандиозные достижения, демонстрируют нашу неизменную приверженность общечеловеческим ценностям – гуманизму и доброте, нерушимости национального единства и сплочённости.

Дорогие соотечественники!

Вклад туркменского народа в развитие культур народов Востока и Запада колоссален. Учения и наставления Мухаммета Гаймаза Туркмена, Абдыллы ибн Мубярека, Махмыта Замахшары, Абу Сагыта Абылхайыра, Ходжа Ахмета Ясави, Неджмеддина Кубра, Дов­летмаммета Азади, Махтумкули Фраги, пронизанные сиянием глубокой мудрости, являются нашим неисчерпаемым достоянием.

Об огромной роли нашего народа в мировой истории и культуре свидетельствует признание в качестве общечеловеческого достояния Древнего Мерва, Куняургенча, крепости Ниса, известных во всём мире как очаги зарождения и расцвета науки, знаний, культуры и искусства, а также эпоса «Гёроглы», искусства пения и танца «куштдепди», туркменского национального искусства ковроткачества, ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши, туркменского искусства вышивки.

Национальное наследие, созданное мудрыми предками, укрепляет наше единство, придаёт силы и энергию для созидания. Всё это позволяет нам уверенно вести Отчизну по пути процветания, успешно воплощать в жизнь социально-экономические и общественно-политические реформы, обеспечить мирную жизнь родного народа в благополучии и достатке. Наша главная цель – внести достойный вклад в упрочение мира и дружбы на Земле, в сближение культур и народов, в дальнейшее приумножение могущества любимой Отчизны.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всей души поздравляю вас со священным праздником Ораза байрамы!

Да примет Всевышний ваши благодеяния и молитвы, совершённые в благословенный месяц Ораза в память об ушедших и во имя приумножения мировой славы нашей независимой Отчизны, мирной и счастливой жизни!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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