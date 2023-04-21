Поздравление главы государства

Поздравление главы государства21.04.2023 10:41
АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Ораза байрамы.
В обращении говорится:
"Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным Ораза байрамы – праздником, проповедующим духовно-нравственные идеалы и призывающим к единству всё человечество! Твёрдо уверен, что яркие мероприятия в ознаменование этого древнего и светлого праздника одарят радостью и вдохновением туркменский народ, приумножат нашу любовь к Родине и гордость за её величие и славу!
В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы торжественно и в соответствии с духом времени отмечаем национальные праздники, в которых сконцентрированы исконные традиции и ценности нашего народа. В их числе – древний Ораза байрамы, олицетворяющий щедрость и добрую волю. Туркмены – народ, верующий во Всевышнего и в Его единство, для которого любовь к родной земле, дружба, человеколюбие, доброжелательность, добросовестность, чистота имеют сакральное значение, и поэтому мы неизбывно чтим священный месяц Ораза и благословенную Ночь – Gadyr gijesi. В нынешнем году, проходящем под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», как и прежде, соблюдались посты, читались молитвы, совместно проводились трапезы-разговения и раздавались подношения в память о тех, кого уже нет.
Преисполненные национальным колоритом торжества по случаю Ораза байрамы, олицетворяющего непреходящую связь времён и поколений, воодушевляют нас на созидание и грандиозные достижения, демонстрируют нашу неизменную приверженность общечеловеческим ценностям – гуманизму и доброте, нерушимости национального единства и сплочённости.
Дорогие соотечественники!
Вклад туркменского народа в развитие культур народов Востока и Запада колоссален. Учения и наставления Мухаммета Гаймаза Туркмена, Абдыллы ибн Мубярека, Махмыта Замахшары, Абу Сагыта Абылхайыра, Ходжа Ахмета Ясави, Неджмеддина Кубра, Довлетмаммета Азади, Махтумкули Фраги, пронизанные сиянием глубокой мудрости, являются нашим неисчерпаемым достоянием.
Об огромной роли нашего народа в мировой истории и культуре свидетельствует признание в качестве общечеловеческого достояния Древнего Мерва, Куняургенча, крепости Ниса, известных во всём мире как очаги зарождения и расцвета науки, знаний, культуры и искусства, а также эпоса «Гёроглы», искусства пения и танца «куштдепди», туркменского национального искусства ковроткачества, ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши, туркменского искусства вышивки.
Национальное наследие, созданное мудрыми предками, укрепляет наше единство, придаёт силы и энергию для созидания. Всё это позволяет нам уверенно вести Отчизну по пути процветания, успешно воплощать в жизнь социально-экономические и общественно-политические реформы, обеспечить мирную жизнь родного народа в благополучии и достатке. Наша главная цель – внести достойный вклад в упрочение мира и дружбы на Земле, в сближение культур и народов, в дальнейшее приумножение могущества любимой Отчизны.
Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!
Ещё раз от всей души поздравляю вас со священным праздником Ораза байрамы!
Да примет Всевышний ваши благодеяния и молитвы, совершённые в благословенный месяц Ораза в память об ушедших и во имя приумножения мировой славы нашей независимой Отчизны, мирной и счастливой жизни!
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия!".
ИП "ТУРКМЕНинформ"