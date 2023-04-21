Туркменистан посетила делегация Израиля

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыла с визитом делегация Государства Израиль во главе с министром иностранных дел Эли Коэном.

20 апреля глава делегации был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также провел встречу со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, сельского и водного хозяйства, медицины, инновационных технологий.

В рамках своего визита в Ашхабад Эли Коэн также принял участие в церемонии открытия нового здания Посольства Государства Израиль в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"