Глава Туркменистана провел встречу с представителем ООН

АШХАБАД, 22 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с исполняющим обязанности главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), помощником Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирославом Енчей.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ООН в сферах обеспечения всеобщего мира и безопасности, устойчивой энергетики и транспорта, достижения ЦУР, а также в решении экономических, социальных, гуманитарных и экологических вопросов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"