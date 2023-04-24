В Ашхабаде провели конференцию по вопросам управления водными ресурсами

АШХАБАД, 23 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 апреля в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана была проведена научная конференция на тему «Управление водными ресурсами в условиях изменения климата», организованная ведомством внешней политики страны с целью обсуждения вопросов развития международного сотрудничества в деле рационального использования водных ресурсов в контексте достижения устойчивого развития Центральной Азии, обеспечения мира, стабильности и процветания региона.

В конференции приняли участие руководители дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также специалисты и эксперты министерств и ведомств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"