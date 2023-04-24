В Туркменистан прибудут участники ралли «Караван дружбы»

АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Таджикистане был дан старт 6-му международному автопробегу «Караван дружбы», который пройдёт через территории Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Армении. Автопробег организован Межправительственным советом дорожников (МСД) при поддержке Исполнительного комитета СНГ, министерств транспорт Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Армении.

Из Душанбе участники международного автопробега направятся по маршруту Айни – Пенджикент – граница Таджикистана с Узбекистаном – Самарканд – Навои – Бухара – граница Узбекистана с Туркменистаном – Туркменабат – Мары – Ашхабад – граница Туркменистана с Ираном – Мешхед – Тус – Нишапур – Гургон – Сори – Тегеран – Тебриз – граница Ирана с Арменией – Мегри – Капан – Ереван.

Общая протяженность маршрута составит около 4000 км. Финишируют участники 10 мая.

В рамках автопробега запланировано проведение международных научно-практических конференций в Душанбе, Самарканде, Ашхабаде, Тегеране и Ереване.

ИП "ТУРКМЕНинформ"