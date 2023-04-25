Ашхабад посетила делегация Центкома США

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с Командующим Центральным командованием Вооруженных Сил США генералом Майклом Куриллой. Их принял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в сферах кибербезопасности, обмена информацией, организации брифингов и учебных программ по информационной безопасности, а также рассмотрели практические аспекты укрепления безопасности и регионального сотрудничества, провели обмен мнениями по ситуации в регионе и Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"