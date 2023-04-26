Глава МИД Туркменистана посетил США

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля пребывающая с визитом в США делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в 9-м раунде ежегодных двусторонних политических консультаций между Туркменистаном и США.

Главной темой переговоров стало обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, экологии и других.

Также Рашид Мередов провел встречи с Государственным секретарём США Энтони Блинкеном и директором Национального музея азиатского искусства Смитсоновского института США Чэйзом Робинсоном.

ИП "ТУРКМЕНинформ"