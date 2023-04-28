Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече ЦА-КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 апреля делегация МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым наряду с делегациями Узбекистана, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняла участие в прошедшей в городе Сиане министерской встрече в формате «Центральная Азия - Китай».

Встреча глав МИД была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития взаимодействия стран региона по всему спектру направлений, а также графика и повестки предстоящего в мае в Сиане первого Саммита формата «Центральная Азия - Китай».

В рамках визита делегация провела встречу с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом по приоритетным вопросам развития туркмено-китайского диалога.

ИП "ТУРКМЕНинформ"