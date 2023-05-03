Проведено очередное заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в онлайн-формате очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня заседания включала вопросы подготовки проекта Государственного бюджета, Основных направлений социально-экономического развития и Инвестиционной программы страны на следующий год, рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики, прежде всего, в сельском хозяйстве и сфере электроэнергетики, хода подготовки к празднованию Национального праздника туркменского скакуна, Дня Победы и другим запланированным мероприятиям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"