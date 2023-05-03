advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
03.05.2023 / 16:10 msk / 18:10 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Поздравление главы государства
30.04.2023 11:37

АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам коневодческой отрасли страны с поздравлениями по случаю празднования Национального праздника туркменского скакуна.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

Сердечно поздравляю вас с Национальным праздником туркменского скакуна, широко отмечаемым в честь наших «райских» коней в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром»! Желаю вам больших успехов в благородном деле разведения туркменских скакунов и совершенствования искусства коневодства!

Соперничающие со скоростью ветра, наши стремительные кони всегда занимали особое место в жизни туркменского народа. Наши «райские» скакуны, считающиеся элитой в мировой культуре коневодства, – национальное достояние и наследие туркменского народа. Являясь нашей национальной гордостью, чистокровные скакуны всегда были верными спутниками бесстрашных туркменских джигитов, а в трудные дни – сердечными друзьями. Благодаря своей красоте, уникальным особенностям и чуткому нраву ахалтекинцы завоевали широкую известность во всем мире.

Уважаемые коневоды!

Счастливому туркменскому народу есть чем гордиться и чему радоваться. Туркменские скакуны – гордость нашего народа, будучи одним из лучших творений в ряду нематериальных ценностей, созданных нашими предками. Из-за красоты и чуткости характера ахалтекинцев называют «райскими» конями.

Вот почему эти стремительные кони стали бесценным достоянием туркменского народа. Сегодня слава этих скакунов разлетелась по миру, восхищая и поражая всех. Это о них сложены пословицы и поговорки: «Конь – крылья джигита», «Конь познается в состязании, мужчина – в бою», «Конь – друг джигита», «Встав поутру, вначале отца проведай, а затем – своего коня», ставшие с древних времен символом огромной любви и почитания коня туркменским народом.

Нашим государством созданы все условия для развития и вывода коневодства и конного спорта на мировой уровень. Создание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в туркменской столице – городе Ашхабад – открывает широкие перспективы для наращивания международных связей, поддержания тесного сотрудничества в этой области с различными государствами мира.

Строительство в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в велаятах страны современных, отвечающих международным стандартам конноспортивных комплексов, учебных и научных центров создало благоприятные условия для организации на должном уровне благородного и самоотверженного труда туркменских коневодов.

Наряду с этим большое внимание уделяется и подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли коневодства. Об этом свидетельствует учреждение Международной академии коневодства имени Аба Аннаева. Создаются специальные учебные центры по подготовке мастеров-сейисов и наездников. Открытый манеж, предназначенный для организации соревнований по конкуру в Ашхабадском конноспортивном комплексе, придал мощный импульс развитию конного спорта в стране.

Коневоды независимой Отчизны ведут большую работу по сохранности чистоты породы, улучшению экстерье­ра и планомерному увеличению поголовья ахалтекинских скакунов. Мы и далее продолжим работу по развитию коневодства и конного спорта, обмену опытом со странами мира и развитию эффективного международного сотрудничества. Государство будет оказывать всестороннюю поддержку в значительном улучшении жилищных и рабочих условий коневодов, в организации их деятельности на современном уровне.

Уважаемые коневоды!

Наши «райские» кони, выведенные нашими предками на туркменской земле на протяжении веков и ставшие общечеловеческим достоянием, считаются одними из самых элитных скакунов в мире. Отличаясь преданностью хозяину, красотой, резвостью и выносливостью, ахалтекинские скакуны стали близким другом человека, крыльями народа и гордостью нации.

Отношения дружбы и преданности между человеком и конем отражены и в произведениях классической литературы. Наши предки видели в выпестованных ими скакунах исполнение своей мечты и прекрасный образец национальной селекции. Это говорит о том, что наш мужественный народ не представлял свою жизнь без коня. Туркменские скакуны – это чудо нашей древней земли, украшение туркменского дома, бесценное национальное богатство.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой нейтральной Отчизне Национальным праздником туркменского скакуна, праздником всемирно известных и прославленных «райских», «крылатых» коней!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, больших успехов в благородной деятельности по развитию и совершенствованию искусства туркменского коневодства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Туркменистане создан высший представительный орган народной власти
Экс-глава Туркменистана объявлен национальным лидером
Глава государства произвел ряд перестановок среди дипломатических работников
В Туркменистане определили лучший этрап прошедшего года
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты
Обзор прессы с 17 по 23 апреля
21.04.2023
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на первом заседании депутатов Меджлиса седьмого созыва
Обзор прессы с 3 по 9 апреля
07.04.2023
Совместное коммюнике по итогам визита Его Превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Королевство Бахрейн
Обзор прессы с 20 по 26 февраля
23.02.2023
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на совместном заседании Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественности страны
Обзор прессы с 16 по 22 января
23.01.2023
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2023 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿