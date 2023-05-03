Поздравление главы государства

АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам коневодческой отрасли страны с поздравлениями по случаю празднования Национального праздника туркменского скакуна.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые коневоды!



Сердечно поздравляю вас с Национальным праздником туркменского скакуна, широко отмечаемым в честь наших «райских» коней в году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром»! Желаю вам больших успехов в благородном деле разведения туркменских скакунов и совершенствования искусства коневодства!



Соперничающие со скоростью ветра, наши стремительные кони всегда занимали особое место в жизни туркменского народа. Наши «райские» скакуны, считающиеся элитой в мировой культуре коневодства, – национальное достояние и наследие туркменского народа. Являясь нашей национальной гордостью, чистокровные скакуны всегда были верными спутниками бесстрашных туркменских джигитов, а в трудные дни – сердечными друзьями. Благодаря своей красоте, уникальным особенностям и чуткому нраву ахалтекинцы завоевали широкую известность во всем мире.



Уважаемые коневоды!



Счастливому туркменскому народу есть чем гордиться и чему радоваться. Туркменские скакуны – гордость нашего народа, будучи одним из лучших творений в ряду нематериальных ценностей, созданных нашими предками. Из-за красоты и чуткости характера ахалтекинцев называют «райскими» конями.



Вот почему эти стремительные кони стали бесценным достоянием туркменского народа. Сегодня слава этих скакунов разлетелась по миру, восхищая и поражая всех. Это о них сложены пословицы и поговорки: «Конь – крылья джигита», «Конь познается в состязании, мужчина – в бою», «Конь – друг джигита», «Встав поутру, вначале отца проведай, а затем – своего коня», ставшие с древних времен символом огромной любви и почитания коня туркменским народом.



Нашим государством созданы все условия для развития и вывода коневодства и конного спорта на мировой уровень. Создание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в туркменской столице – городе Ашхабад – открывает широкие перспективы для наращивания международных связей, поддержания тесного сотрудничества в этой области с различными государствами мира.



Строительство в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в велаятах страны современных, отвечающих международным стандартам конноспортивных комплексов, учебных и научных центров создало благоприятные условия для организации на должном уровне благородного и самоотверженного труда туркменских коневодов.



Наряду с этим большое внимание уделяется и подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли коневодства. Об этом свидетельствует учреждение Международной академии коневодства имени Аба Аннаева. Создаются специальные учебные центры по подготовке мастеров-сейисов и наездников. Открытый манеж, предназначенный для организации соревнований по конкуру в Ашхабадском конноспортивном комплексе, придал мощный импульс развитию конного спорта в стране.



Коневоды независимой Отчизны ведут большую работу по сохранности чистоты породы, улучшению экстерье­ра и планомерному увеличению поголовья ахалтекинских скакунов. Мы и далее продолжим работу по развитию коневодства и конного спорта, обмену опытом со странами мира и развитию эффективного международного сотрудничества. Государство будет оказывать всестороннюю поддержку в значительном улучшении жилищных и рабочих условий коневодов, в организации их деятельности на современном уровне.



Уважаемые коневоды!



Наши «райские» кони, выведенные нашими предками на туркменской земле на протяжении веков и ставшие общечеловеческим достоянием, считаются одними из самых элитных скакунов в мире. Отличаясь преданностью хозяину, красотой, резвостью и выносливостью, ахалтекинские скакуны стали близким другом человека, крыльями народа и гордостью нации.



Отношения дружбы и преданности между человеком и конем отражены и в произведениях классической литературы. Наши предки видели в выпестованных ими скакунах исполнение своей мечты и прекрасный образец национальной селекции. Это говорит о том, что наш мужественный народ не представлял свою жизнь без коня. Туркменские скакуны – это чудо нашей древней земли, украшение туркменского дома, бесценное национальное богатство.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые коневоды!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой нейтральной Отчизне Национальным праздником туркменского скакуна, праздником всемирно известных и прославленных «райских», «крылатых» коней!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, больших успехов в благородной деятельности по развитию и совершенствованию искусства туркменского коневодства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"