Глава Народного собрания посетил ФРГ

АШХАБАД, 1 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Национальный ­Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Федеративную Республику Германия.

Поездка была предпринята с целью проведения ряда встреч и переговоров с представителями коневодческой отрасли ФРГ по вопросам развития сотрудничества двух стран в данной сфере.

Глава Халк Маслахаты посетил Коневодческий комплекс Германии, где ознакомился с особенностями содержания коней и поделился национальными методами разведения и тренинга прославленных в мире ахалтекинских скакунов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"