Поздравления народу Узбекистана

АШХАБАД, 3 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

В посланиях содержались поздравления народу дружественной страны по случаю окончания проведения референдума по изменению Конституции Республики Узбекистан, пожелания мира и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"