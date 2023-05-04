В Ашхабаде обсуждают вопросы развития транспортной системы региона

АШХАБАД, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 мая в Ашхабаде в Торгово-промышленной палате Туркменистана открылась 2-я Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие-2023», в которой принимают участие руководители профильных министерств и ведомств Туркменистана, сотрудники государственных и частных профильных структур, эксперты, инвесторы, представители международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, представители научных, экспертных и бизнес-сообществ в области транспорта, а также журналисты.

Основной целью двухдневной конференции и выставки, проходящих в гиб­ридном формате, является расширение потенциала стран региона по упрощению торговли, возможностей свободных индустриальных зон, деятельности национальных транспортных предприятий в международных коммуникациях, а также укрепление сотрудничества между национальными структурами и международными организациями, специализирующимися в транспортно-логистической сфере.

Международная конференция открылась пленарным заседанием «Международный транспорт и логистика: вызовы и возможности». Также состоятся сессионные обсуждения по темам: «Транспортно-логистическая взаимосвязанность в современной экономике», «Последние тенденции цифровизации в торговле и логистике», «Торговля и промышленность: развитие и сотрудничество», «Роль государственно-частного партнёрства в развитии связанности транспортно-логистической инфраструктуры» и «Инновационные технологии, наука и образование в транспортно - логистическом секторе - взгляд в будущее». Будет организован ряд параллельных мероприятий, в том числе, панельные дискуссии, двусторонние встречи, переговоры и подписание документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"