Туркменистан посетил глава ФИФА

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая в Туркменистан с рабочим визитом прибыл президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В рамках визита глава ФИФА посетил Олимпийский стадион в Ашхабаде, где провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в рамках которой были обсуждены вопросы развития футбола в Туркменистане. Также гость вручил главе Туркменистана символичный подарок – именную футболку, официальный мяч и вымпел ФИФА.

После визита в Туркменистан глава ФИФА отправился в Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"