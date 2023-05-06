МИД Туркменистана посетила делегация РФ

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации М.Галузиным.

Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества двух стран, как на двусторонней основе, так и в рамках сотрудничества с другими странами Центральной Азии, в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"