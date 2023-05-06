В Ашхабаде проведены туркмено-катарские политконсультации

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая в Ашхабаде были проведены политические консультации по линии ведомств иностранных дел Туркменистана и Государства Катар, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация МИД Катара во главе с государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саад Аль-Мураики.

В ходе переговоров делегации двух стран рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"