МИД Туркменистана посетил новый генконсул Ирана

АШХАБАД, 7 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 мая ведомство иностранных дел Туркменистана посетил новый Генеральный консул Исламской Республики Иран в Туркменистане (город Мары) Абдолмаджид Камджу. Его принял заместитель министра Бердинияз Мятиев.

В начале встречи Генеральный консул ИРИ вручил заместителю министра иностранных дел Туркменистана свой Консульский патент. В свою очередь, ему была вручена консульская экзекватура, которая является разрешением на исполнение им консульских функций.

Далее стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сферах транспорта и энергетики. Была отмечена эффективность взаимодействия между Марыйским велаятом и велаятом Хорасан-е-Резави, в частности, в торгово-экономической сфере и в области предоставления консульских услуг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"