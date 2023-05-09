Глава Туркменистана посетил Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наряду с главами России Владимиром Путиным, Беларуси Александром Лукашенко, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном принял участие в Параде Победы на Красной площади в российской столице.

Глава Туркменистана принял участие в смотре войск, возложении цветов к Могиле неизвестного солдата.

ИП "ТУРКМЕНинформ"