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Глава Туркменистана поздравил граждан
09.05.2023 11:15

АШХАБАД, 9 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к ветеранам и гражданам страны с поздравлениями по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!
Уважаемые ветераны войны!

От всей души поздравляю с 78-й годовщиной Победы в Великой Оте­чественной войне 1941–1945 годов! Убежден, что культурно-массовые торжества в ознаменование этой триумфальной Победы мира, дружбы и доброй воли достойно выразят наше высокое почитание героического пути предков и приумножат гордость за независимое нейтральное Туркмен­ское государство!

Патриотизм, гуманизм, мужество и отвага – характерные черты менталитета и кодекс жизни туркменского народа. Наиболее отчетливо эти качества проявились в 1941–1945 годах, навсегда вошедших в анналы мировой истории как самый трагичный, кровопролитный и скорбный период. Оставаясь верными принципам чести, наши храбрые соотечественники плечом к плечу с представителями братских народов проявили беспримерную доблесть, стойкость и подлинный героизм на полях самой ожесточенной битвы XX столетия во имя мирной и свободной жизни. Вечная им слава! В это суровое время старики, женщины, девушки, дети – словом, те, кто остался в тылу, делали все для фронта, все для Победы. Непоколебимой верой и светлыми надеждами в наступление мирной и спокойной жизни, несгибаемой волей, самоотверженным трудом днем и ночью они приближали этот великий день.

В столь жестокое и тяжелое время наши женщины, девушки и матери добровольно передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений. Также ими было соткано множество колоритных ковров, сложено много колыбельных песен и других произведений устного народного творчества, призванных воспитывать подрастающее поколение в духе отваги и любви к Родине. И все это, конечно же, еще один блестящий пример непреклонной приверженности исконным национальным принципам – патриотизму, гуманизму, трудолюбию, доброй воле и высокой морали.

Мы никогда не забудем ратный и жизненный подвиг, исключительный героизм наших доблестных соотечественников, которые самоотверженно сражались и неустанно трудились во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Их отвага и стойкость – замечательный для всех нас пример искреннего служения и вернос­ти своему Отечеству, народу и всему человечеству. Поэтому и сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, мы, следуя благородной традиции, торжественно отмечаем Праздник Победы, чтим героев, удостоившихся вечной славы и памяти, поддерживая тем самым преемственность поколений.

Дорогие соотечественники!

Благодаря единству и сплоченнос­ти мы обеспечиваем продвижение независимой нейтральной Отчизны по пути созидания, счастья и суверенного развития, повышаем уровень жизни нашего мужественного народа, успешно осуществляем грандиозные инициативы и реформы, которые призваны вывести Туркменское государство в ряд политически, экономически и социально развитых стран мира.

Руководствуясь масштабными начинаниями и гуманистической доктриной Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в интересах общества, мы делаем все, чтобы окружить заботой ветеранов войны и тружеников тыла. Их богатый жизненный опыт, мудрость, выраженная в наставлениях, назиданиях и советах, и образец несокрушимой верности долгу и Родине в значительной мере способствуют укреплению единства и сплоченности нашего общества, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и человеколюбия. Мы с огромным почтением относимся к ветеранам и представителям старшего поколения, подарившим человечеству ни с чем несравнимые по достоинству ценности – мир и спокойствие, создаем все условия для последовательного повышения их благосостояния. Старшее поколение учит нас ценить величие и святость Родины, почитать родителей, уважать старших и младших, наставляет быть добросовестными, искренними, трудолюбивыми и высоконравственными людьми, подает подрастающему поколению пример подлинного патрио­тизма. Они – наша гордость и наше достояние!

Мой родной народ!

Дорогие ветераны войны!

Еще раз от всей души поздравляю с 78-летием Победы в Великой Оте­чественной войне 1941–1945 годов!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, мирной, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в деятельности во имя дальнейшего процветания любимой Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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